Paris Premier Padel Major | Juan Lebron e Alejandro Galan superano Chingotto Tello e conquistano il titolo

(Di domenica 17 luglio 2022) “Vogliamo vincere sul campo di Nadal”. Detto, fatto. Sul Court Philippe Chatrierbattono la coppia tutta argentina formata da Federico(teste di serie n.4) per 6-3 4-6 6-4 eilal, coronando così il sogno di trionfare nella casa dell’idolo Rafael Nadal. Per i numeri 1 al mondo si tratta del secondo trofeo vinto in questo nuovo circuito mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale(FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della ProfessionalAssociation (PPA)....

Premier Padel, ecco le due semifinali del Paris Major "Vogliamo vincere sul campo di Nadal". Detto, fatto. Sul Court Philippe Chatrier Juan Lebron e Alejandro Galan battono la coppia tutta argentina formata da Federico Chingotto e Juan Tello (teste di se ...Navarro e Di Nenno per la prima volta in questo circuito non sono presenti nell'epilogo del torneo: saranno i due argentini ad affrontare i numeri uno al mondo ...