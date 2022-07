Papa Francesco saluta i giffoner da piazza San Pietro durante l’Angelus (Di domenica 17 luglio 2022) “Mi fa piacere ricambiare il saluto che mi hanno rivolto i ragazzi partecipanti al Giffoni Film Festival, che quest’anno è dedicato agli Invisibili, cioè alle persone che vengono messe da parte ed escluse dalla vita sociale. Grazie ed auguri!”. Sono queste le parole di Papa Francesco che durante l’Angelus domenicale, da piazza San Pietro a Roma, ha voluto rivolgere agli oltre cinquemila giurati che da giovedì, 21 luglio, saranno impegnati nella 52esima edizione del Giffoni Film Festival. Emozionato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi, che sottolinea l’eccezionalità di questo avvenimento: “A nome mio, del mio team e di tutti i giffoner – dichiara Gubitosi – voglio rivolgere un grande ringraziamento al Santo Padre per questa attenzione che ci ha riservato e resi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) “Mi fa piacere ricambiare il saluto che mi hanno rivolto i ragazzi partecipanti al Giffoni Film Festival, che quest’anno è dedicato agli Invisibili, cioè alle persone che vengono messe da parte ed escluse dalla vita sociale. Grazie ed auguri!”. Sono queste le parole dichedomenicale, daSana Roma, ha voluto rivolgere agli oltre cinquemila giurati che da giovedì, 21 luglio, saranno impegnati nella 52esima edizione del Giffoni Film Festival. Emozionato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi, che sottolinea l’eccezionalità di questo avvenimento: “A nome mio, del mio team e di tutti i– dichiara Gubitosi – voglio rivolgere un grande ringraziamento al Santo Padre per questa attenzione che ci ha riservato e resi ...

