Paolo Borsellino, Le regole del caos o lo speciale de Le Iene? La tv del 17 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 17 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. Nel primo, tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata tra – scorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa… Nel secondo, Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e vIene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, abbandonando il consultorio e il centro storico. La notizia non fa che abbattere ulteriormente Mina… Canale5 alle 21.30 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 luglio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. Nel primo, tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata tra – scorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa… Nel secondo, Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e vinvestita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, abbandonando il consultorio e il centro storico. La notizia non fa che abbattere ulteriormente Mina… Canale5 alle 21.30 ...

Pubblicità

SMSNEWSOFFICIAL : Alla vigilia del 30simo anniversario della Strage di Via d’Amelio, Canale 5 ricorda i Servitori dello Stato massacr… - LiveSiciliaPA : Via D’Amelio, quei 100 giudici ‘distratti’ e le scuse mancate - attiniadimare : RT @atbolz: Paolo Borsellino indaga su un uomo che sembrava Ettore Majorana, il fisico misteriosamente scomparso nel 1938. Ma era un senza… - ZoliFabrizio : A 30 anni dal sacrificio di Paolo #Borsellino per non dimenticare. #coa #Consiglio #Ordine #Avvocati di #Frosinone… - PaoloMasciarel1 : RT @News_24it: LATINA - 'Iniziamo con due serate, Latina e Sezze, all’insegna della legalità. Dicevo Falcone: “Caro Paolo, il popolo tifa p… -