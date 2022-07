(Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Trionfo azzurro ad Ankara, le azzurre del CT Davide Mazzanti hanno battuto il3-0 (25-23, 25-22, 25-22) nella finalissima di Volleyball, ottenendo la primavittoria nella VNL. Contro le sudamericane, con cui l’aveva perso le due finali del World Grand Prix disputate (Reggio Calabria 2004 e Nanchino 2017), Egonu e compagne hanno offerto l’ennesima prestazione perentoria dimostrandosi la squadra più forte della competizione: 11 la striscia di partite vinte consecutivamente in quest’edizione. Il tutto, sotto lo sguardo emozionato del presidente della Federazionena, Giuseppe Manfredi, che insieme al Segretario Generale, Stefano Bellotti, ha seguito il cammino delle campionesse ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Con un netto 3-0, l'Italvolley femminile batte le padrone di casa della Turchia e si qualifica per la prima volta n… - fattoquotidiano : Pallavolo femminile, l’Italia batte il Brasile e conquista la Nations League 2022: è la prima volta nella storia de… - Eurosport_IT : MVP ? Miglior Opposto ? Miglior Schiacciatrice ? Miglior Libero ? Miglior Palleggiatrice ? #EurosportVOLLEY |… - LocalPage3 : Pallavolo femminile, storica Italia: batte Brasile e conquista Nations League 2022 - infoitsport : Pallavolo femminile, l’Italia batte il Brasile e conquista la Nations League 2022: è la prima volta… -

È un' Italia meravigliosa quella che stende il Brasile in finale per 3 a 0 e si aggiudica la Nations League . Lasi dimostra ancora una volta di livello internazionale continuando quell'onda lunga di successi dopo la debacle delle Olimpiadi di Tokyo . Leggi anche > Jacobs ko: salta i 100 ...Contro il Brasile nella finale vittoriosa di Nations League Paola Egonu ha stabilito un altro record: la schiacciata più veloce di sempre nella. L'attacco portato a 112,7 chilometri orari le consente di superare la serba Tijana Boskovic, che un anno fa, agli Europei, nel primo set della semifinale contro la Turchia, aveva ...(Adnkronos) – Trionfo azzurro ad Ankara, le azzurre del CT Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) nella finalissima di Volleyball Nations League 2022, ottenendo la prima st ...RICCIONE - Le ragazze della Vero Volley Monza vincono la 22° Coppa Italia nella seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour a distanza di tre anni dal successo in Supercoppa, sempre nella città rom ...