Pallavolo femminile | l' Italia travolge il Brasile e vince la Nations League

È un' Italia meravigliosa quella che stende il Brasile in finale per 3 a 0 e si aggiudica la Nations League . Lasi dimostra ancora una volta di livello internazionale continuando quell'onda lunga di successi dopo la debacle delle Olimpiadi di Tokyo . Leggi anche > Jacobs ko: salta i 100 ...Contro il Brasile nella finale vittoriosa di Nations League Paola Egonu ha stabilito un altro record: la schiacciata più veloce di sempre nella. L'attacco portato a 112,7 chilometri orari le consente di superare la serba Tijana Boskovic, che un anno fa, agli Europei, nel primo set della semifinale contro la Turchia, aveva ...L'appuntamento, che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività turistica e organizzato da Lega ...Volley, l'Italia di Mazzanti batte il Brasile 3-0 (25-23; 25-22; 25-22), e ad Ankara centra il primo storico successo in VNL. Paola Egonu premiata MVP del ...