Pallavolo femminile, l’Italia batte il Brasile e conquista la Nations League 2022: è la prima volta nella storia delle azzurre (Di domenica 17 luglio 2022) l’Italia conquista per la prima volta nella sua storia la Nations League femminile di Pallavolo. Dopo il recente successo agli europei, le azzurre di Davide Mazzanti hanno trionfato ad Ankara, battendo nettamente il Brasile con il risultato di 3-0. Una prestazione ottima (parziali 25-23, 25-22, 25-22) che permette di guardare con il sorriso ai Mondiali che inizieranno a settembre. Contro le sudamericane, con cui l’Italia aveva perso le due finali del World Grand Prix disputate (Reggio Calabria 2004 e Nanchino 2017), Paola Egonu, traghettatrice della squadra, e le compagne hanno offerto l’ennesima prestazione vincente, dopo 11 partite vinte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022)per lasualadi. Dopo il recente successo agli europei, ledi Davide Mazzanti hanno trionfato ad Ankara,ndo nettamente ilcon il risultato di 3-0. Una prestazione ottima (parziali 25-23, 25-22, 25-22) che permette di guardare con il sorriso ai Mondiali che inizieranno a settembre. Contro le sudamericane, con cuiaveva perso le due finali del World Grand Prix disputate (Reggio Calabria 2004 e Nanchino 2017), Paola Egonu, traghettatrice della squadra, e le compagne hanno offerto l’ennesima prestazione vincente, dopo 11 partite vinte ...

