Pallanuoto, USA-Italia 21-20: Settebello sconfitto ai rigori nell’ultima amichevole negli Stati Uniti (Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionale Italiana di Pallanuoto prosegue con il collegiale tra Los Angeles e San Francisco assieme agli USA per preparare la Super Final di World League, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: il Settebello di Alessandro Campagna è stato sconfitto ai tiri di rigore nell’ultima delle tre amichevoli con gli USA per 21-20. Gli azzurri, all’Università di Santa Clara, in California, dopo aver pareggiato in rimonta (in gol anche Nicosia) nei tempi regolamentari per 16-16 (parziali 3-3, 3-3, 5-3, 5-7), sono Stati battuti ai tiri di rigore per 5-4, con la trasformazione decisiva di Hallock dopo la parata di Weinburg su Damonte. Nella prima amichevole gli USA si erano imposti per 13-12, poi l’Italia aveva vinto la seconda sfida per 8-11: ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionalena diprosegue con il collegiale tra Los Angeles e San Francisco assieme agli USA per preparare la Super Final di World League, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: ildi Alessandro Campagna è statoai tiri di rigoredelle tre amichevoli con gli USA per 21-20. Gli azzurri, all’Università di Santa Clara, in California, dopo aver pareggiato in rimonta (in gol anche Nicosia) nei tempi regolamentari per 16-16 (parziali 3-3, 3-3, 5-3, 5-7), sonobattuti ai tiri di rigore per 5-4, con la trasformazione decisiva di Hallock dopo la parata di Weinburg su Damonte. Nella primagli USA si erano imposti per 13-12, poi l’aveva vinto la seconda sfida per 8-11: ...

