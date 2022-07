Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 18 Luglio 2022: Sagittario sottotono (Di domenica 17 luglio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Luglio 18 2022 Ariete In amore dovete fare chiarezza, se qualcosa non vi sta bene forse vi toccherà cercare altrove. Sul lavoro, avete tante cose da organizzare, ma presto arriveranno le soddisfazioni! Toro La Luna dal 21 sarà dalla vostra parte, quindi sono favoriti gli incontri, soprattutto nella giornata di giovedì. Sul lavoro, un progetto sta per partire: ma occhio ai soldi, bisogna essere parsimoniosi! Gemelli La mattinata parte sottotono, ma nel pomeriggio l’amore recupera. Sul lavoro, riconferme in arrivo: cercate di non demordere. Cancro La mattinata sarà migliore, chi ha vissuto una crisi in amore ora può ripartire. Sul lavoro, cercate di mantenere la calma e di ascoltare tutte le proposte, soprattutto quelle che arrivano dagli ... Leggi su zon (Di domenica 17 luglio 2022) L’diFox per oggi,18Ariete In amore dovete fare chiarezza, se qualcosa non vi sta bene forse vi toccherà cercare altrove. Sul lavoro, avete tante cose da organizzare, ma presto arriveranno le soddisfazioni! Toro La Luna dal 21 sarà dalla vostra parte, quindi sono favoriti gli incontri, soprattutto nella giornata di giovedì. Sul lavoro, un progetto sta per partire: ma occhio ai soldi, bisogna essere parsimoniosi! Gemelli La mattinata parte, ma nel pomeriggio l’amore recupera. Sul lavoro, riconferme in arrivo: cercate di non demordere. Cancro La mattinata sarà migliore, chi ha vissuto una crisi in amore ora può ripartire. Sul lavoro, cercate di mantenere la calma e di ascoltare tutte le proposte, soprattutto quelle che arrivano dagli ...

