Orlando | “Il Pd si è rivolto troppo spesso agli elettori delle ztl Ora al centro lotta alle disuguaglianze e transizione ecologica”

"In che direzione deve andare la sinistra? Il Pd in questi ultimi anni si è rivolto troppo spesso ai lavoratori già tutelati, ai dipendenti, agli elettori delle ztl. In Italia abbiamo un problema culturale, per cui una certa narrazione mainstream viene spacciata per progressista e a causa della quale il reddito di cittadinanza viene definito 'populista'". A dirlo, dal palco della Festa dell'Unità di Napoli, è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha indicato le priorità per il suo partito: "Dobbiamo fare come le forze socialdemocratiche in Europa. Dobbiamo pensare alla protezione dei lavoratori, alla lotta alle disuguaglianze, alla coesione sociale, al tema della sanità e della scuola pubblica e alla transizione ecologica".

