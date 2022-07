Omicron 5, negativi al tampone con sintomi: ecco perché, la ‘spiegazione’ (Di domenica 17 luglio 2022) Omicron 5. Continuano ad affiorare i dubbi, le perplessità e le domande sull’eziologia della variante Omicron che — per via della sua estrema contagiosità — continua a tenere alta l’attenzione degli esperti. In particolare la domanda che ricorre a più riprese da parte dei cittadini è questa: come mai nonostante l’esito negativo del tampone ho i sintomi del Covid? È questo infatti il numero riscontrato da un gran numero di persone, cerchiamo di fare chiarezza e comprenderne le motivazioni. Leggi anche: Omicron 5: tempi di incubazione, sintomi e quando ci si negativizza Omicron 5: le motivazioni alle base dello scarto temporale La situazione accennata in precedenza evidenza la presenza massiccia di quello che si può a tutti gli effetti definire uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022)5. Continuano ad affiorare i dubbi, le perplessità e le domande sull’eziologia della varianteche — per via della sua estrema contagiosità — continua a tenere alta l’attenzione degli esperti. In particolare la domanda che ricorre a più riprese da parte dei cittadini è questa: come mai nonostante l’esito negativo delho idel Covid? È questo infatti il numero riscontrato da un gran numero di persone, cerchiamo di fare chiarezza e comprenderne le motivazioni. Leggi anche:5: tempi di incubazione,e quando ci sizza5: le motivazioni alle base dello scarto temporale La situazione accennata in precedenza evidenza la presenza massiccia di quello che si può a tutti gli effetti definire uno ...

Pubblicità

CorriereCitta : Omicron 5, negativi al tampone con sintomi: ecco perché, la ‘spiegazione’ - PLANETHOTEL_NET : RT @c_magistro: L'idea è la fine dell' #isolamento forzato anche se si è negativi, si rimane a casa solo fino a tampone negativo e non più… - c_magistro : L'idea è la fine dell' #isolamento forzato anche se si è negativi, si rimane a casa solo fino a tampone negativo e… - Nordest_Cowboy : @MedBunker Poi altre 2 dosi sempre nel 2021, poi di nuovo Covid (Omicron) a giugno 2022. Adesso sono stata peggio d… - apifrizzoIe : @gatticiccioni Io ho sentito di diversi conoscenti negativi in 5 giorni, anche il mio ragazzo.. mi viene il dubbio che non fosse Omicron 5 -