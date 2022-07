Omicidio Sarah Scazzi, confessione choc: “Ecco perchè l’hanno uccisa”. Dopo anni si scopre il movente (Di domenica 17 luglio 2022) Giustizia è stata fatta per Sarah Scazzi. Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono state condannate all’ergastolo e ritenute le reali responsabili del brutale Omicidio. Dopo anni di indagini, di menzogne e di verità occultate, si è finalmente giunto ad una sentenza finale. Le due donne sono inequivocabilmente le responsabili della morte di Sarah, avvenuta il 26 agosto 2010. La ragazza, all’epoca, aveva solo 15 anni. Il mistero della sua scomparsa si è infittito con gli anni. Dopo 12 anni si è finalmente giunti alla verità. La tragedia di Sarah Scazzi è certamente stata una delle più seguite e misteriose dell’ultima decade. Numerosissimi sono anche stati i talk show che ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 luglio 2022) Giustizia è stata fatta per. Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono state condannate all’ergastolo e ritenute le reali responsabili del brutaledi indagini, di menzogne e di verità occultate, si è finalmente giunto ad una sentenza finale. Le due donne sono inequivocabilmente le responsabili della morte di, avvenuta il 26 agosto 2010. La ragazza, all’epoca, aveva solo 15. Il mistero della sua scomparsa si è infittito con gli12si è finalmente giunti alla verità. La tragedia diè certamente stata una delle più seguite e misteriose dell’ultima decade. Numerosissimi sono anche stati i talk show che ...

P_M_1960 : @SarahWeissRed Purtroppo hai ragione. Non ce l'ho con le forze dell'ordine in particolare ma col sistema si. Ogni q… - cutmvr : fisso su tiktok a guardare video sul processo per l’omicidio di sarah scazzi -