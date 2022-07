Oligomenorrea | il ciclo irregolare può incidere sulla fertilità?

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 17 luglio 2022) Dalla pubertà alla menopausa ogni mese (circa) l’organismo femminile si prepara a un’eventuale gravidanza tramite ilmestruale. Le mestruazioni, infatti, biologicamente altro non sono che quel complesso meccanismo che, attraverso le sue fasi, porta all’ovulazione, ovvero il rilascio della cellula uovo nelle tube di Fallopio dove, in caso di incontro con gli spermatozoi, può essere fecondato dando inizio alla gravidanza. Questa fase (tra il dodicesimo e il quattordicesimo giorno delmestruale) viene considerato il periodo fertile delfemminile. Per questo motivo ogni fenomeno che interessa ilmestruale è profondamente legato allafemminile tanto da poterla condizionare, sia in positivo che in negativo. Parliamo quindi dell’, ovvero la ...