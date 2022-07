Oggi l’anniversario della morte di Giovanni Giolitti, lo statista che segnò un quindicennio (Di domenica 17 luglio 2022) Il 17 luglio del 1928 si spegneva a Cavour Giovanni Giolitti, una delle più importanti figure della politica italiana del primo Novecento. Cinque volte Presidente del Consiglio dei Ministri, Giolitti ha dominato la scena politica italiana, seppur con qualche breve interruzione, per quasi un quindicennio; ciò ha portato gli storici a definire il periodo che va dagli inizi del secolo fino all’immediato pre-guerra mondiale come “età Giolittiana”. La sua figura è stata, ed è tutt’ora, al centro di numerosi dibattiti e critiche. Infatti, pur essendo stato uno dei maggiori protagonisti della crescita economica e sociale del paese nei primi anni del XX secolo, un apripista del dialogo tra stato e sindacati, con l’attuazione di riforme sulla tutela dei lavoratori e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Il 17 luglio del 1928 si spegneva a Cavour, una delle più importanti figurepolitica italiana del primo Novecento. Cinque volte Presidente del Consiglio dei Ministri,ha dominato la scena politica italiana, seppur con qualche breve interruzione, per quasi un; ciò ha portato gli storici a definire il periodo che va dagli inizi del secolo fino all’immediato pre-guerra mondiale come “etàana”. La sua figura è stata, ed è tutt’ora, al centro di numerosi dibattiti e critiche. Infatti, pur essendo stato uno dei maggiori protagonisticrescita economica e sociale del paese nei primi anni del XX secolo, un apripista del dialogo tra stato e sindacati, con l’attuazione di riforme sulla tutela dei lavoratori e ...

