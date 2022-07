Offensiva finale, l'allarme degli 007: cosa stanno preparando i russi in queste ore (Di domenica 17 luglio 2022) Le forze armate russe stanno preparando una nuova fase dell'Offensiva in Ucraina. È l'allarme lanciato da Vadym Skibitskyi, un portavoce dell'intelligence militare ucraina, dicendo che "non si tratta solo di attacchi missilistici dal cielo e dal mare". Secondo Kiev gli ultimi attacchi missilistici e con razzi hanno ucciso almeno 40 persone negli ultimi tre giorni. "Possiamo vedere bombardamenti lungo l'intera linea di contatto, lungo l'intera linea del fronte. C'è un uso attivo dell'aviazione tattica e degli elicotteri d'attacco. È chiaro che sono in corso i preparativi per la fase successiva dell'Offensiva", ha affermato citato dal Kyiv Independen. Intanto gli agenti dell'intelligence russa erano sulle tracce delle rotte utilizzate dall'Occidente per trasferire le armi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Le forze armate russeuna nuova fase dell'in Ucraina. È l'lanciato da Vadym Skibitskyi, un portavoce dell'intelligence militare ucraina, dicendo che "non si tratta solo di attacchi missilistici dal cielo e dal mare". Secondo Kiev gli ultimi attacchi missilistici e con razzi hanno ucciso almeno 40 persone negli ultimi tre giorni. "Possiamo vedere bombardamenti lungo l'intera linea di contatto, lungo l'intera linea del fronte. C'è un uso attivo dell'aviazione tattica eelicotteri d'attacco. È chiaro che sono in corso i preparativi per la fase successiva dell'", ha affermato citato dal Kyiv Independen. Intanto gli agenti dell'intelligence russa erano sulle tracce delle rotte utilizzate dall'Occidente per trasferire le armi ...

