Obi-Wan Kenobi: quale sarà il futuro della serie? (Di domenica 17 luglio 2022) Le avventure di Ob-Wan Kenobi, il potente maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor, potrebbero continuare con un'altra stagione. Obi-Wan Kenobi è la nuova serie televisiva distribuita recentemente su Disney+ che riporta sul piccolo schermo l'omonimo personaggio di Guerre Stellari, tra i più amati ed apprezzati dell'universo creato da George Lucas. Lo show, diretto da Deborah Chow (che ha lavorato in precedenza a due episodi di The Mandalorian), è ambientato in particolare durante i dieci anni dopo le vicende di Episodio III: La vendetta dei Sith, con un Ben Kenobi (interpretato da Ewan McGregor) in esilio, che si è nascosto su Tatooine per sfuggire all'Impero e dai loro Inquisitori. Una richiesta di aiuto di un vecchio amico, però, lo … Leggi su movieplayer (Di domenica 17 luglio 2022) Le avventure di Ob-Wan, il potente maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor, potrebbero continuare con un'altra stagione. Obi-Wanè la nuovatelevisiva distribuita recentemente su Disney+ che riporta sul piccolo schermo l'omonimo personaggio di Guerre Stellari, tra i più amati ed apprezzati dell'universo creato da George Lucas. Lo show, diretto da Deborah Chow (che ha lavorato in precedenza a due episodi di The Mandalorian), è ambientato in particolare durante i dieci anni dopo le vicende di Episodio III: La vendetta dei Sith, con un Ben(interpretato da Ewan McGregor) in esilio, che si è nascosto su Tatooine per sfuggire all'Impero e dai loro Inquisitori. Una richiesta di aiuto di un vecchio amico, però, lo …

Pubblicità

badtasteit : #Nielsen svela i nuovi dati settimanali negli USA: ancora numeri record per #StrangerThings, #TheBoys meglio di… - poesannabel : @_SolitaryCloud Ti giuro questa cosa mi spezzerà per sempre, penso che le abbia detto la verità solo adesso con obi wan kenobi hahah - Davide93207058 : @PoliticaPerJedi @pdnetwork Minkia, abbiamo avuto il gobbo, il fuggiasco e il puttaniere....e mo chi deve morire è… - fettonejr : @Lalli_AsRoma Poi so tutti collegati The Mandalorian Obi Wan Kenobi e Boba Fet - madmavpr : @nausica_77 @a_meluzzi Topo gigio Obi wan Kenobi Dodo dell'albero azzurro ... -