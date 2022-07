Nottingham, offerta per un'ala di Championship (Di domenica 17 luglio 2022) Il Nottingham Forest ha offerto 10 milioni al Middlesbrough per l'ala Marcus Tavernier. La neopromossa ha già messo a segno sette... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) IlForest ha offerto 10 milioni al Middlesbrough per l'ala Marcus Tavernier. La neopromossa ha già messo a segno sette...

Pubblicità

Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: Il #Nottingham vicina a #Richards (22) difensore statunitense del #Bayern : offerta di 10M Cresciuto nella under 19 bavar… - Torrenapoli1 : Il #Nottingham vicina a #Richards (22) difensore statunitense del #Bayern : offerta di 10M Cresciuto nella under 19… - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: PILLOLE di MERCATO ESTERO - #Arsenal su #Grimaldo del Benfica (oltre a offerta di 35M per #Tielemans al Leicester) - Il #… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO ESTERO - #Arsenal su #Grimaldo del Benfica (oltre a offerta di 35M per #Tielemans al Leicester)… -