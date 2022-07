Non solo Milan, Wijnaldum offerto ad un’altra italiana: la situazione (Di domenica 17 luglio 2022) Negli scorsi giorni si era parlato del possibile approdo di Georginio Wijnaldum al Milan. Il centrocampista al PSG ha fino ad ora trovato poco spazio, per questo potrebbe cambiare aria nella sessione estiva di calciomercato. La compagine francese avrebbe offerto il centrocampista ai rossoneri e non solo, stando infatti a quanto riportato da Repubblica, i parigini avrebbero proposto il calciatore anche ad un’altra italiana: la Roma. Milan Roma Wijnaldum Mourinho ci starebbe pensando seriamente, poiché l’olandese rispecchia tutti i canoni voluti dal manager portoghese, ed è inoltre in grado di adattarsi in più ruoli. La trattativa non sarebbe poi così difficile, poiché il PSG sarebbe disposto a cederlo in prestito e a pagare metà dello ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 luglio 2022) Negli scorsi giorni si era parlato del possibile approdo di Georginioal. Il centrocampista al PSG ha fino ad ora trovato poco spazio, per questo potrebbe cambiare aria nella sessione estiva di calciomercato. La compagine francese avrebbeil centrocampista ai rossoneri e non, stando infatti a quanto riportato da Repubblica, i parigini avrebbero proposto il calciatore anche ad: la Roma.RomaMourinho ci starebbe pensando seriamente, poiché l’olandese rispecchia tutti i canoni voluti dal manager portoghese, ed è inoltre in grado di adattarsi in più ruoli. La trattativa non sarebbe poi così difficile, poiché il PSG sarebbe disposto a cederlo in prestito e a pagare metà dello ...

