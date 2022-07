Non solo il Monza, inserimento di un altro club di Serie A: chiesto Petagna al Napoli (Di domenica 17 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo, con il d.s. Giuntoli a lavoro per sistemare più situazioni complicate. Sono tanti, infatti, i calciatori che avrebbero manifestato l’intenzione di cambiare squadra, tra questi c’è Andrea Petagna, così come raccontato vari giorni fa da SpazioNapoli. Il Monza è in forte pressing sull’attaccante ormai da settimane, tant’è che si prevede una possibile chiusura della trattativa già la prossima settimana. I brianzoli sarebbero pronti a mettere sul piatto delle offerte una proposta da 5 milioni per il prestito più un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Il Napoli pare intenzionato ad accettare l’offerta, andando poi a reinvestire la somma su un altro attaccante. FOTO: Getty – Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Il calciomercato delsta entrando nel vivo, con il d.s. Giuntoli a lavoro per sistemare più situazioni complicate. Sono tanti, infatti, i calciatori che avrebbero manifestato l’intenzione di cambiare squadra, tra questi c’è Andrea, così come raccontato vari giorni fa da Spazio. Ilè in forte pressing sull’attaccante ormai da settimane, tant’è che si prevede una possibile chiusura della trattativa già la prossima settimana. I brianzoli sarebbero pronti a mettere sul piatto delle offerte una proposta da 5 milioni per il prestito più un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Ilpare intenzionato ad accettare l’offerta, andando poi a reinvestire la somma su unattaccante. FOTO: Getty –...

Pubblicità

sbonaccini : @ettore_licheri Per quale motivo i rifiuti prodotti a Roma non volete smaltirli nel vostro territorio ma pretendete… - ettore_licheri : Non solo Mosca, ma tutto il mondo sorride per una crisi aperta da un premier che prima incassa la fiducia delle camere e poi si dimette - EnricoTurcato : La situazione di Paulo #Dybala ad oggi (#16luglio) è surreale. Aspetta l’Inter, che però al momento non ha spazio.… - Roxana90154179 : RT @costacarmine11: @dottorbarbieri NOI NON VOGLIAMO LA GUERRA CON LA RUSSIA. Quando l'esercito russo varcherà le Alpi,solo allora,sarà un… - nerazzurro_ole : @nox2793 @bolofficial0377 Io ci andai in un Lecce Inter, stavo per essere preso a botte da degli ex ultras dietro d… -