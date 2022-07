Nizza, UFFICIALE: arriva il talentuoso Ilie (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato sui propri canali social, il Nizza ha ufficializzato l'arrivo di Rares Ilie. L'attaccante classe 2003 arriva dal Rapid... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato sui propri canali social, ilha ufficializzato l'arrivo di Rares. L'attaccante classe 2003dal Rapid...

Pubblicità

Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Rares #Ilie è un nuovo giocatore del #Nizza Arriva a titolo definitivo dal #RapidBucarest per 5mln ??… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Evann #Guessand ( centravanti 21enne ) lascia il #Nizza per unirsi al #Nantes attraverso la formula d… - tom_freni : RT @ToroGoal: ?UFFICIALE ?? 15 luglio h 14:30 vs @Eintracht, a Bad Wimsbach; ?? 19 luglio h 18:00 vs @fkmladaboleslav, a Perg; ?? 23 luglio h… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ?UFFICIALE ?? 15 luglio h 14:30 vs @Eintracht, a Bad Wimsbach; ?? 19 luglio h 18:00 vs @fkmladaboleslav, a Perg; ?? 23 luglio h… - ToroGoal : ?UFFICIALE ?? 15 luglio h 14:30 vs @Eintracht, a Bad Wimsbach; ?? 19 luglio h 18:00 vs @fkmladaboleslav, a Perg; ?? 2… -

Proseguono le esercitazioni della Brigata Taurinense a Macugnaga ...scambio di alcune targhe ricordo fra il Nizza Cavalleria e le Sezioni ANA Valsesiana, Vercelli e Domodossola. A Macugnaga la festa degli Alpini proseguirà oggi con la cerimonia di consegna ufficiale ... Milan, l'annuncio dalla Francia: "Ufficiale la prossima settimana' Si era parlato di una virata per il giovane Kephren Thuram del Nizza , figlio dell'ex difensore Lilian. Ma da Parigi sono certi: il PSG chiuderà a giorni e si garantirà il dinamico e forte classe '97. Calciomercato.com UFFICIALE, Nizza colpo in prospettiva per Favre: arriva Rares Ilie dal Rapid Bucarest Il Nizza ha ufficializzato l'ingaggio di Rares Ilie: il giocatore classe 2003 arriva dai romeni del Rapid Bucarest per 5 milioni di euro ... Amichevoli, nuovo programma Ci sono due variazioni nel programma delle amichevoli estive che attendono il Torino in questo mese di luglio. Sabato 23, in sostituzione della gara contro gli arabi dell'Al Wahda, i granata sfiderann ... ...scambio di alcune targhe ricordo fra ilCavalleria e le Sezioni ANA Valsesiana, Vercelli e Domodossola. A Macugnaga la festa degli Alpini proseguirà oggi con la cerimonia di consegna...Si era parlato di una virata per il giovane Kephren Thuram del, figlio dell'ex difensore Lilian. Ma da Parigi sono certi: il PSG chiuderà a giorni e si garantirà il dinamico e forte classe '97. Nizza, UFFICIALE: arriva il talentuoso Ilie | Mercato | Calciomercato.com Il Nizza ha ufficializzato l'ingaggio di Rares Ilie: il giocatore classe 2003 arriva dai romeni del Rapid Bucarest per 5 milioni di euro ...Ci sono due variazioni nel programma delle amichevoli estive che attendono il Torino in questo mese di luglio. Sabato 23, in sostituzione della gara contro gli arabi dell'Al Wahda, i granata sfiderann ...