Niente Serie A per Scuffet: ha firmato col nuovo club, è UFFICIALE (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo l'addio all'Apoel Nicosia ed essere stato accostato al Lecce, Simone Scuffet riparte dal Cluj. Il portiere ha firmato con il club... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo l'addio all'Apoel Nicosia ed essere stato accostato al Lecce, Simoneriparte dal Cluj. Il portiere hacon il...

Pubblicità

QuartoBrave : @aura06_l @Ivana_Deva86 @La_19x @NetflixIT Non sai quante volte ho chiesto che inserissero anche nella piattaforma… - acciokindness : @callmeesaraa Buon pomeriggio a te ?? Mah niente di che, dopo mi metterò a guardare una serie tv - stacce2021 : @PrestePierluigi @joecuce Non hai espresso nessun argomento (a parte alcuni che confermano la serie di tweet), quin… - Hades_Bee : @darthspectvr heyy certo sfrutto il momento per dirti che sei il primo moot italiano che io abbia che conosce le se… - babyspettri : @maya_sakurambo non sapevo neanche c'era una seconda serie ?? la mitica madamabAtterflAi! mah, ero più da terenS di… -