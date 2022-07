Niente rinnovo, Tensione con Ounas: cosa ha deciso il Napoli! (Di domenica 17 luglio 2022) Il Napoli in questa sessione di calciomercato è molto attiva sui giocatori in uscita e sui rinnovi. Quella dei rinnovi inoltre è una situazione molto delicata, dato che molti giocatori sono prossimi alla scadenza, uno tra tutti Fabian Ruiz. Al momento però la situazione che sta destando maggiore Tensione è quella dell’esterno algerino, Adam Ounas. L’esterno ex-Crotone andrà in scadenza nel 2023, e quindi la società ha proposto il rinnovo per non perderlo a zero. rinnovo che però, come riportato da La Repubblica, è stato rigettato dall’esterno destro azzurro. Quindi adesso il presidente Aurelio De Laurentiis spera di riuscire quanto prima venderlo. FOTO: Getty – Adam Ounas Napoli Questa Tensione ovviamente non conforta i club che si sono messi sulle tracce di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Il Napoli in questa sessione di calciomercato è molto attiva sui giocatori in uscita e sui rinnovi. Quella dei rinnovi inoltre è una situazione molto delicata, dato che molti giocatori sono prossimi alla scadenza, uno tra tutti Fabian Ruiz. Al momento però la situazione che sta destando maggioreè quella dell’esterno algerino, Adam. L’esterno ex-Crotone andrà in scadenza nel 2023, e quindi la società ha proposto ilper non perderlo a zero.che però, come riportato da La Repubblica, è stato rigettato dall’esterno destro azzurro. Quindi adesso il presidente Aurelio De Laurentiis spera di riuscire quanto prima venderlo. FOTO: Getty – AdamNapoli Questaovviamente non conforta i club che si sono messi sulle tracce di ...

