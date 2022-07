"Nesso tra il vaccino e la trombocitemia": arriva la storica sentenza, cosa accadrà a un 16enne (Di domenica 17 luglio 2022) Un giudice ha ufficialmente riconosciuto il Nesso casuale tra il vaccino e la trombosi riportata da un ragazzo di 16 anni, residente a Pisa. La patologia è emersa a poche settimane di distanza dalla somministrazione di una dose anti-Covid, marcata Moderna. “Riceverà un risarcimento per i danni da vaccinazione, dopo il definitivo accertamento della correlazione tra la somministrazione del vaccino e i gravi danni alla salute riportati”, ha fatto sapere il Codacons. Pur essendo da sempre favorevole alla campagna vaccinale e ai vaccini in generale, l'associazione ha legalmente assistito il ragazzo: questa è solo una di diverse iniziative legali volte al riconoscimento di indennizzi da parte di cittadini danneggiati dalle vaccinazioni. Il Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia ha stipulato una relazione tecnica in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Un giudice ha ufficialmente riconosciuto ilcasuale tra ile la trombosi riportata da un ragazzo di 16 anni, residente a Pisa. La patologia è emersa a poche settimane di distanza dalla somministrazione di una dose anti-Covid, marcata Moderna. “Riceverà un risarcimento per i danni da vaccinazione, dopo il definitivo accertamento della correlazione tra la somministrazione dele i gravi danni alla salute riportati”, ha fatto sapere il Codacons. Pur essendo da sempre favorevole alla campagna vaccinale e ai vaccini in generale, l'associazione ha legalmente assistito il ragazzo: questa è solo una di diverse iniziative legali volte al riconoscimento di indennizzi da parte di cittadini danneggiati dalle vaccinazioni. Il Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia ha stipulato una relazione tecnica in ...

