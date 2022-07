Nations League di volley, l’Italdonne è campione: schiantato il Brasile (Di domenica 17 luglio 2022) Ankara – Trionfo azzurro ad Ankara, le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) nella finalissima di volleyball Nations League 2022, ottenendo la prima storica vittoria nella VNL. Contro le sudamericane, con cui l’Italia aveva perso le due finali del World Grand Prix disputate (Reggio Calabria 2004 e Nanchino 2017), Egonu e compagne hanno offerto l’ennesima prestazione perentoria dimostrandosi la squadra più forte della competizione: 11 la striscia di partite vinte consecutivamente in quest’edizione. Il tutto, sotto lo sguardo emozionato del presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, che insieme al segretario generale, Stefano Bellotti, ha seguito il cammino delle campionesse d’Europa alle Finals. L’Italia è salita sul ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Ankara – Trionfo azzurro ad Ankara, le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno battuto il3-0 (25-23, 25-22, 25-22) nella finalissima diball2022, ottenendo la prima storica vittoria nella VNL. Contro le sudamericane, con cui l’Italia aveva perso le due finali del World Grand Prix disputate (Reggio Calabria 2004 e Nanchino 2017), Egonu e compagne hanno offerto l’ennesima prestazione perentoria dimostrandosi la squadra più forte della competizione: 11 la striscia di partite vinte consecutivamente in quest’edizione. Il tutto, sotto lo sguardo emozionato del presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, che insieme al segretario generale, Stefano Bellotti, ha seguito il cammino dellesse d’Europa alle Finals. L’Italia è salita sul ...

