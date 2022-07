Nations League di volley femminile, l’Italia è in finale con il Brasile (Di domenica 17 luglio 2022) Ankara – Sventola alta la bandiera italiana allo Sports Hall di Ankara. Le azzurre hanno battuto le padrone di casa della Turchia 3-0 (25-18, 27-25,25-22) volando in finale di Nations League di volley al termine di una partita perfetta, a cui hanno fatto da cornice quasi 11mila spettatori tra i quali il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Le campionesse d’Europa in carica, alla decima vittoria consecutiva in VNL, hanno impresso il proprio ritmo al match e per niente intimorite dalla bolgia turca hanno mandato completamente fuori giri il gioco delle ragazze di Giovanni Guidetti. Ad attendere in finale le azzurre c’è il Brasile che nell’altra semifinale della giornata ha superato la Serbia 3-1. Per l’Italia quella di domani ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Ankara – Sventola alta la bandiera italiana allo Sports Hall di Ankara. Le azzurre hanno battuto le padrone di casa della Turchia 3-0 (25-18, 27-25,25-22) volando indidial termine di una partita perfetta, a cui hanno fatto da cornice quasi 11mila spettatori tra i quali il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Le campionesse d’Europa in carica, alla decima vittoria consecutiva in VNL, hanno impresso il proprio ritmo al match e per niente intimorite dalla bolgia turca hanno mandato completamente fuori giri il gioco delle ragazze di Giovanni Guidetti. Ad attendere inle azzurre c’è ilche nell’altra semidella giornata ha superato la Serbia 3-1. Perquella di domani ...

Coninews : CHE SPETTACOLO! ??? Ad Ankara l’Italia supera la Turchia 3-0 e conquista il pass per la finale della Volleyball Nat… - ItaliaTeam_it : F-I-N-A-L-E ???? Ad Ankara l’Italia batte la Turchia 3-0 e accede alla finale della Volleyball Nations League! ??… - Federvolley : ??Work in progress ?? Dal 20 a 24 luglio a all'Unipol Arena di #Bologna le Finals di #VolleyballNationsLeague. Pronto… - RFanciola : RT @giunbia: Oggi alle 17.30 la nazionale femminile di pallavolo gioca la finale della Nations League contro il Brasile Molti italiani inv… - Eurosport_IT : Carichiamoci un po' in vista della finale ?????????? #VNL2022 | #VNL | #ItalVolley | #ItaliaBrasile | #Egonu -