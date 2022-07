Napoli, Spalletti su Dybala: “Le sue richieste sono alte, la società deve pensarci bene” (Di domenica 17 luglio 2022) Tra i club interessati a Paulo Dybala, attualmente ancora svincolato, c’è anche il Napoli. A tal proposito, il tecnico Luciano Spalletti ha detto la sua al termine dell’amichevole contro il Perugia. L’allenatore dei partenopei ovviamente non si è sbilanciato più di tanto, ma ha comunque fatto chiarezza sulla situazione: “Sui giornali leggo che molti club sono sulle sue tracce. Tuttavia la società deve pensarci bene visto che, probabilmente, le sue richieste sono piuttosto alte al momento“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Tra i club interessati a Paulo, attualmente ancora svincolato, c’è anche il. A tal proposito, il tecnico Lucianoha detto la sua al termine dell’amichevole contro il Perugia. L’allenatore dei partenopei ovviamente non si è sbilanciato più di tanto, ma ha comunque fatto chiarezza sulla situazione: “Sui giornali leggo che molti clubsulle sue tracce. Tuttavia lavisto che, probabilmente, le suepiuttostoal momento“. SportFace.

