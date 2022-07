Napoli | Spalletti | ' Mercato? Mi fido della società Kvaratskhelia ha qualità'

Pubblicità

mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - claudioruss : Il discorso di Luciano #Spalletti in cui inserisce anche Dries #Mertens tra i giocatori “andati via”. Durante il di… - claudioruss : #Spalletti: 'Certamente stiamo pensando a qualche integrazione, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatt… - tomm_russ04_ : RT @claudioruss: #Spalletti: 'È chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Abbiamo un solo mezzo a disposizione, mostrare personal… - tomm_russ04_ : RT @claudioruss: #Spalletti: 'Certamente stiamo pensando a qualche integrazione, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all'u… -

Il tecnico delLucianoha commentato positivamente la prestazione degli azzurri nell' amichevole contro il Perugia, vinta per 4 - 1. Il test contro gli umbri è stato l'ultimo in Trentino prima della ...: "Mercato Fiducia nella società. Politano non è un caso". Le parole del tecnico delLucianocommenta così la seconda amichevole dela Dimaro vinta per 4 - 1 col Perugia. PARTITA - "Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto un buon possesso e poi Kvara ..."Deulofeu, ok dall'Udinese". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino. Il club friulano avrebbe dato il suo ok per l'approdo con la maglia azzurra ...Il tecnico degli azzurri ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro il Perugia in amichevole: "Politano Se resta sono contento" ...