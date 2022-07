Napoli, Spalletti: “Kvaratskhelia degno sostituto di Insigne. Calciomercato? Mi fido della società” (Di domenica 17 luglio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Perugia: “Siamo stati bravi a far girare la palla e ad avere un buon possesso. Kvaratskhelia? Ci ha messo grande qualità. E’ un sostituto più che degno di un campione come Insigne“. Per quanto riguarda il Calciomercato, l’allenatore dei partenopei ha poi spiegato: “Mi fido ciecamente della società. Ovviamente stiamo ragionando su qualche integrazione della rosa, tuttavia credo che molte trattative verranno definite all’ultimo. I tifosi vogliono vedere qualità e a noi non resta che mostrare personalità e tecnica sul campo“. Infine, Spalletti si è ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Il tecnico del, Luciano, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Perugia: “Siamo stati bravi a far girare la palla e ad avere un buon possesso.? Ci ha messo grande qualità. E’ unpiù chedi un campione come“. Per quanto riguarda il, l’allenatore dei partenopei ha poi spiegato: “Miciecamente. Ovviamente stiamo ragionando su qualche integrazionerosa, tuttavia credo che molte trattative verranno definite all’ultimo. I tifosi vogliono vedere qualità e a noi non resta che mostrare personalità e tecnica sul campo“. Infine,si è ...

