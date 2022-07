Napoli-Perugia finisce 4-1 | Kvara illumina | Anguissa dominante

(Di domenica 17 luglio 2022), Osimhen-tskhelia, sprazzi d’intesa. Azzurri in scioltezza Ilin una partita vera, batte il4-1. Ancora in goltskhelia. Cresce l’intesa con Osimhen. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? Domani alle 18:00 #NapoliPerugia. Seguila in diretta sulla nostra pagina Facebook. ?? - sscnapoli : ?? Iniziata #NapoliPerugia! Seguila live sulla nostra pagina Facebook. ?? - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | L'undici titolare scelto da #Spalletti per il suo #Napoli contro il #Perugia - Asroma123456789 : RT @claudioruss: Le dichiarazioni di Luciano #Spalletti sull'accostamento di mercato di Paulo #Dybala al #Napoli, al termine del match vint… - Datafriedkin : RT @claudioruss: Le dichiarazioni di Luciano #Spalletti sull'accostamento di mercato di Paulo #Dybala al #Napoli, al termine del match vint… -

4 - 1 5' Kvaratskhelia (N), 36' Anguissa (N), 48' Melchiorri (P), 53' Politano (N), 91' Petagna (N, rigore): Meret (46' Contini); Di Lorenzo, Rrahmani (46' Zanoli), Juan ...Ha parlato questa sera dopo4 - 1Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Perugia: “Siamo stati bravi a far girare la palla e ad avere un buon ...Era un Luciano Spalletti ottimista quello presentatosi ai microfoni della stampa a margine dell'amichevole in Trentino vinta 4-1 sul Perugia. Il tecnico ...