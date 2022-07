Napoli-Perugia a Dimaro | copertina per Kvaratskhelia

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 17 luglio 2022) Ilvince la seconda amichevole in Trentino battendo ilper 4-1. Come riporta il sito ufficiale dl club azzurro, così come al debutto, lase la prendeche dopo appena 5 minuti incanta la scena con una progressione spettacolare. Dribbling, doppio passo, triangolo con Osimhen e destro in diagonale. In una sola azione ci sono i fondamentali del pallone. Poi segna Anguissa di potenza sul finire di tempo. Nella ripresa Politano emula Kvara e se ne va dritto in porta in serpentina. Chiusura con Petagna che si procura e segna il rigore del 4-1. Ilcorre e gioca con pregevole qualità. Per Spalletti ancora indicazioni positive e progressi nella condizione atletica. Un preludio per le amichevoli internazionali che andranno in scena a Castel di Sangro per la ...