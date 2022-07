Napoli - Perugia 4 - 1 | segnano Kvaratskhelia | Anguissa | Politano e Petagna

(Di domenica 17 luglio 2022) Dopo il 10 - 0 inflitto all'Anaune Val di Non e la tradizionale presentazione ufficiale a Dimaro con tutta la squadra al gran completo, ilvince con un rotondo 4 - 1 anche la seconda ...

sscnapoli : ?? Domani alle 18:00 #NapoliPerugia. Seguila in diretta sulla nostra pagina Facebook. ?? - sscnapoli : ?? ?? ?? | MATCHDAY ?? Live su Facebook! Napoli - Perugia | Centro Sportivo Dimaro | 18:00 CEST ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Iniziata #NapoliPerugia! Seguila live sulla nostra pagina Facebook. ?? - napolista : Napoli-Perugia 4-1, buon test fisico per il Napoli di Spalletti Nel primo tempo sugli scudi Juan Jesus, Lobotka e… - NapoliCalcioNET : #NapoliPerugia 4-1: goal capolavoro #Kvaratskhelia, poi #Anguissa, #Politano e #Petagna -

RIMANDATI Contini: ad oggi è il secondo portiere del. Sul gol delnon può farci troppo perché la palla sbuca all'improvviso. Mostra, però, qualche incertezza e combina un pasticcio in ...e Lazio superano con qualche incertezza difensiva i test cone Triestina. Pioggia di gol per altre 5 squadre di serie A. Strelec e Nestorovski trascinano Spezia e Udinese contro il ...I biancocelesti hanno battuto la Triestina, gli azzurri di Spalletti il Perugia. Il tecnico della Roma svela il tatuaggio che si è fatto per la Roma. L'Italia femminile del volley vince la Nations Lea ...Poker Napoli al Perugia nella seconda ed ultima amichevole del ritiro estivo degli azzurri a Dimaro Folgarida. L'incontro con il club di Serie B è finito 4-1 ...