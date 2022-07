Muore e racconta cosa ha visto nell’Aldilà: una storia che lascia esterrefatti (Di domenica 17 luglio 2022) Una visione dell’Aldilà raccontata da un sacerdote che dice di aver visto cosa c’è oltre la morte. Una storia che fa pensare molto e che lascia ognuno di noi alla sua coscienza. È un racconto particolare e dettagliato fatto dal sacerdote di quella che è definita “esperienza di premorte”. Il racconto dall’Aldilà La vita eterna L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 17 luglio 2022) Una visione dell’Aldilàta da un sacerdote che dice di averc’è oltre la morte. Unache fa pensare molto e cheognuno di noi alla sua coscienza. È un racconto particolare e dettagliato fatto dal sacerdote di quella che è definita “esperienza di premorte”. Il racconto dall’Aldilà La vita eterna L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

KattInForma : Muore e racconta cosa ha visto nell’Aldilà: una storia che lascia esterrefatti - CommentoRimosso : 'Da quarant'anni combattiamo con la discarica di Albano, che ora hanno riaperto, e adesso ci vogliono mettere anc… - Paoloakita : #Draghi racconta la barzelletta del banchiere senza cuore. Che secondo me, fa ridere solo se alla fine muore perc… - WJLETMEIN : la mia amica che usa se (se più evidente di così si muore) ha vissuto decisamente più cose di me nell'esistenza e i… - mamuska30051401 : RT @11Giuliano: Conseguenze: Firenze, muore di tumore a 37 anni e lascia al figlio un libro per ogni 'Tommaso, anche se non ha ancora compi… -