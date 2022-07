Muaythai, Sveva Melillo in finale ai World Games! La Campionessa del Mondo rimonta Burgos, ora la sfida per l’oro (Di domenica 17 luglio 2022) Sveva Melillo ha sfoderato una prestazione di grandissima grinta a Birmingham (Alabama, USA) e si è qualificata per la finale ai World Games 2022, competizione multisportiva riservata alle discipline che non sono presenti nel programma olimpico. La Campionessa del Mondo di Muaythai (categoria fino a 54 kg) ha sconfitto la messicana Laura Burgos al termine di un incontro decisamente combattuto e avvincente, riuscendo in una sontuosa rimonta e chiudendo i conti per 29-28. L’azzurra aveva infatti perso il primo round (9-10), ma poi ha giganteggiato nelle due successive riprese e avrà così la possibilità di combattere per la conquista della medaglia d’oro. La 27enne affronterà la statunitense Ashley Thiner, dominatrice della ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)ha sfoderato una prestazione di grandissima grinta a Birmingham (Alabama, USA) e si è qualificata per laaiGames 2022, competizione multisportiva riservata alle discipline che non sono presenti nel programma olimpico. Ladeldi(categoria fino a 54 kg) ha sconfitto la messicana Lauraal termine di un incontro decisamente combattuto e avvincente, riuscendo in una sontuosae chiudendo i conti per 29-28. L’azzurra aveva infatti perso il primo round (9-10), ma poi ha giganteggiato nelle due successive riprese e avrà così la possibilità di combattere per la conquista della medaglia d’oro. La 27enne affronterà la statunitense Ashley Thiner, dominatrice della ...

