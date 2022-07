Mourinho spinge per Dybala | le cifre dell’offerta della Roma! I dettagli

(Di domenica 17 luglio 2022) Il nome più chiacchierato di questa finestra di calciomercato in Serie A è sicuramente quello di Paulo. Il talento argentino, free agent al momento, è alla ricerca di un club. Diverse sono le pretendenti che stanno facendo la corte a la Joya: Inter, Napoli e Roma in particolar modo. È bene però ricordare come negli ultimi giorni la squadra milanese, anche a seguito di alcune dichiarazioni fatte dai proprio dirigenti, si sia defilata. Questa scelta ha garantito il sorpasso di Roma e Napoli per l’ex-Juve. FOTO: Getty – PauloArgentina A fare il puntosituazione ci ha pensato Angelo Mangiante, tramite Twitter: “Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a. La Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presenze e gol) più la centralità nel progetto tecnico di ...

