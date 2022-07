Mountain bike, Coppa del Mondo Vallnord 2022: tra le donne vince Anne Terpstra, ottima settima Martina Berta (Di domenica 17 luglio 2022) Prima vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di Mountain bike nella specialità olimpica del cross country per la neerlandese Anne Terpstra, argento europeo in carica. In terra andorrana, in quel di Vallnord, l’atleta orange ha dominato in lungo e in largo, lasciando le briciole alle rivali. Partita subito forte, ha terminato la prova in 1:15:21 superando di 57” la giovanissima austriaca Mona Mitterwallner, mentre a completare il podio è l’elvetica Ramona Forchini, staccata di 1’34”. Nella top-5 troviamo un’altra austriaca, Laura Stigger, distante 1’43” dalla vetta, e la danese Caroline Bohe. In casa Italia eccellente la settima piazza di Martina Berta, in netta crescita di condizione e risultati. Greta Seiwald è ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Prima vittoria stagionale nelladeldinella specialità olimpica del cross country per la neerlandese, argento europeo in carica. In terra andorrana, in quel di, l’atleta orange ha dominato in lungo e in largo, lasciando le briciole alle rivali. Partita subito forte, ha terminato la prova in 1:15:21 superando di 57” la giovanissima austriaca Mona Mitterwallner, mentre a completare il podio è l’elvetica Ramona Forchini, staccata di 1’34”. Nella top-5 troviamo un’altra austriaca, Laura Stigger, distante 1’43” dalla vetta, e la danese Caroline Bohe. In casa Italia eccellente lapiazza di, in netta crescita di condizione e risultati. Greta Seiwald è ...

Malore in mountain bike ferma il cuore di Niccolò Adami, 37enne di Custoza Ieri, 16 luglio, Sommacampagna è stata attraversata dal dolore per l'improvvisa morte del 37enne Niccolò Adami. Il giovane uomo si è spento mentre pedalava sulla sua mountain bike in compagnia di un amico sulle alture gardesane tre le province di Brescia e Trento. Adami, classe '84 di Custoza, stava percorrendo il sentiero tra Vesio e Passo Nota, sopra l'abitato ...

Tragedia in montagna, a 37 anni muore tra le braccia dell'amico per un malore TREMOSINE . E' morto tra le braccia di un amico che si era accorto che dietro di lui non lo stava più seguendo. Niccolò Adami aveva solo 37 anni e si trovava in sella alla sua mountain bike. Stava percorrendo i sentieri dell'Alto Garda tra le province di Brescia e di Trento in un sabato di bel tempo tra salite e discese mozzafiato con lo spettacolo del Lago di Garda a fare ...

Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Woods si impone tra gli Under 23 ad Andorra, Avondetto 21° Carter Woods vince la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo Under 23 di mountain bike. Il canadese si è avvantaggiato rispetto ai rivali nei primi quattro giri e ha poi gestito il margine fino ...