Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Burquier vince tra le under 23 ad Andorra. Specia quinta (Di domenica 17 luglio 2022) Line Burquier vince a Vallnord Pal Arinsal (Andorra), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo under 23 di Mountain Bike. La francese prende il largo nei primi tre giri e poi gestisce il vantaggio fino alla fine senza grossi problemi (1:01:14 il suo tempo finale). Per Burquier si tratta della quarta vittoria in stagione. Conclude in seconda piazza la svizzera Ronja Blöchlinger a 36” dal primo posto, mentre termina terza l’olandese Puck Pieterse (+52”). Completano la top five la svizzera Noëlle Buri, quarta a 1’41” dalla vetta, e l’italiana Giada Specia, quinta a 2’21”. Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Braidot ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Linea Vallnord Pal Arinsal (), sede della sesta tappa delladel23 di. La francese prende il largo nei primi tre giri e poi gestisce il vantaggio fino alla fine senza grossi problemi (1:01:14 il suo tempo finale). Persi tratta della quarta vittoria in stagione. Conclude in seconda piazza la svizzera Ronja Blöchlinger a 36” dal primo posto, mentre termina terza l’olandese Puck Pieterse (+52”). Completano la top five la svizzera Noëlle Buri, quarta a 1’41” dalla vetta, e l’italiana Giadaa 2’21”.del: Braidot ...

Pubblicità

sebmes : Conte, la mountain bike e l’usato sicuro - donnavventura : RT @RaiDue: In sella alla mountain bike ????? e si va, da Santa Maria Navarrese, alla scoperta di incantevoli spiagge, come cala Goloritzè c… - stefroma1975 : RT @ilruttosovrano: Salvini: “Subito pace fiscale, aumento stipendi, pensioni e scostamento di bilancio”, in più alle prime cento telefonat… - Alfonso0070 : RT @sebmes: Conte, la mountain bike e l’usato sicuro - FrancescoRigh10 : RT @sebmes: Conte, la mountain bike e l’usato sicuro -