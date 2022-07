Motocross | GP Repubblica Ceca 2022 | Benistant vince gara-1 in MX2 | Geerts nuovo leader del campionato

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) Thibaultcentra la terza vittoria di manche stagione e si impone in-1 del Gran Premio di, valido come tredicesimo round dell’anno per quanto riguarda il Mondialenella classe MX2. Il francese della Yamaha ha dominato la run sulla pista di Loket, aggiudicandosi l’holeshot e poi non cedendo più la prima posizione fino alla bandiera a scacchi,ndo con un margine di 5? sulla GasGas del tedesco Simon Laengenfelder e di oltre 20? sulla Yamaha del belga Jago. Quest’ultimo, grazie al terzo posto ottenuto al termine di una buona rimonta, si riporta in vetta alla classifica generale del Mondiale con 5 punti di vantaggio sul rivale francese Tom Vialle. Il fenomeno transalpino della KTM è incappato in un ...