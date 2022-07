Mondiali di scherma | da domani le gare per il podio | tutti gli azzurri protagonisti

(Di domenica 17 luglio 2022) Il Cairo – Nella terza giornata del Campionato del Mondo di2022 a Il Cairo, l’ultima dedicata alle fasi preliminari, l’Italia completa la missione di qualificarei suoi atleti al tabellone principale. Stamattina, nella sciabola femminile, infatti, Eloisa Passaro e Michela Battiston hanno staccato il pass qualificazione già nella fase a gironi. Sei vittorie in altrettanti assalti per Eloisa Passaro. Con un percorso netto, a seguito di una condotta di gara impeccabile, la sciabolatrice veneta delle Fiamme Oro ha concluso al settimo posto la tornata, assicurandosi il biglietto per la giornata decisiva di mercoledì. E lo stesso ha fatto anche Michela Battiston: la friulana dell’Aeronautica era partita con una sconfitta, poi ha trovato fiducia e stoccate, infilando una serie di cinque vittorie e riuscendo così a sua volta a volare (da 14^ dei ...

Pubblicità

ottopagine : Scherma, Mondiali: lunedì è il grande giorno di Luca Curatoli #Napoli - zazoomblog : Scherma Mondiali Il Cairo 2022: italiani in gara giorno per giorno - #Scherma #Mondiali #Cairo #2022: - sportface2016 : #Scherma: en plein azzurro ai Mondiali 2022 al Cairo, tutti gli atleti qualificati al tabellone principale - sportal_it : Mondiali di scherma, tutti gli Azzurri al tabellone principale - usatoscherma : RT @glooit: Scherma:Mondiali;sciabola donne, qualificate Passaro e Battiston leggi su Gloo -

Ottime notizie in chiave azzurra durante la terza giornata del Campionato del Mondo Assoluto 2022 al Cairo. Nell'ultima giornata dedicata alle fasi preliminari, infatti, tutti gli azzurri si sono ...... dopo le fasi preliminare esaurite oggi, i tabelloni principali individuali deidel Cairo ... Peraltro questa rassegna iridata deve rappresentare per laitaliana un sorta di redenzione ...Dopo tre giornate riservate alle fasi preliminari, da domani si comincia a fare davvero sul serio al Cairo (Egitto) con l'assegnazione delle prime medaglie in occasione dei Campionati Mondiali di sche ...Ottime notizie in chiave Italia ai Mondiali di scherma 2022, infatti tutti gli atleti azzurri approdano al tabellone principale ...