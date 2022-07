Mondiali di atletica, Tortu verso l’esordio nei 200 metri: “Vedo un italiano sul podio..” (Di domenica 17 luglio 2022) Eugene – “Mi sento molto bene, sto entrando sempre di più in forma, non Vedo l’ora di scendere in pista in un impianto stupendo e in una città che significa tantissimo per l’atletica mondiale”. Lunedì, ore 17.05 di Eugene, quando in Italia sarà già notte inoltrata (2.05) l’anello di Hayward Field ospiterà le volate del campione olimpico Filippo Tortu, insieme all’altro staffettista d’oro Fausto Desalu. A poche ore dalla gara, il 23enne brianzolo parla alla stampa nella Asics Hall di Eugene, raccontando l’avvicinamento e le ambizioni per l’evento iridato, a quasi tre anni dalla finale dei 100 metri raggiunta a Doha, qualcosa che all’Italia mancava dal 1987. “Abbiamo passato una settimana in raduno a Florence, è stato il miglior modo di prepararci, avevamo tanti tifosi e abbiamo fatto amicizie. Qui ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Eugene – “Mi sento molto bene, sto entrando sempre di più in forma, nonl’ora di scendere in pista in un impianto stupendo e in una città che significa tantissimo per l’mondiale”. Lunedì, ore 17.05 di Eugene, quando in Italia sarà già notte inoltrata (2.05) l’anello di Hayward Field ospiterà le volate del campione olimpico Filippo, insieme all’altro staffettista d’oro Fausto Desalu. A poche ore dalla gara, il 23enne brianzolo parla alla stampa nella Asics Hall di Eugene, raccontando l’avvicinamento e le ambizioni per l’evento iridato, a quasi tre anni dalla finale dei 100raggiunta a Doha, qualcosa che all’Italia mancava dal 1987. “Abbiamo passato una settimana in raduno a Florence, è stato il miglior modo di prepararci, avevamo tanti tifosi e abbiamo fatto amicizie. Qui ...

