Mondiali di atletica, Jacobs: “Doloroso non correre, ma tornerò più veloce di prima” (Di domenica 17 luglio 2022) Eugene – Un sogno infranto per Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica in svolgimento a Eugene, ma con la promessa di tornare più veloce che mai e già tra un mese agli Europei di atletica. Intanto la gara dei 100 metri stanotte è stata vinta dal suo rivale Kerley con un tempo più alto rispetto al suo 9,80 di Tokyo. Il timing di 9,86 ha consegnato l’oro mondiale all’americano che giocava in casa. Parole amare di Marcell, che ancora soffre della contrattura alla gamba, per cui i medici della Fidal hanno preferito non farlo partecipare alla semifinale. Arrivano le dichiarazioni di Stefano Mei, presidente federale e del suo coach Paolo Camossi, che esprimono solidarietà e convinzione di un riscatto pronto ed inevitabile. Intanto Antonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale italiana di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Eugene – Un sogno infranto per Marcellaidiin svolgimento a Eugene, ma con la promessa di tornare piùche mai e già tra un mese agli Europei di. Intanto la gara dei 100 metri stanotte è stata vinta dal suo rivale Kerley con un tempo più alto rispetto al suo 9,80 di Tokyo. Il timing di 9,86 ha consegnato l’oro mondiale all’americano che giocava in casa. Parole amare di Marcell, che ancora soffre della contrattura alla gamba, per cui i medici della Fidal hanno preferito non farlo partecipare alla semifinale. Arrivano le dichiarazioni di Stefano Mei, presidente federale e del suo coach Paolo Camossi, che esprimono solidarietà e convinzione di un riscatto pronto ed inevitabile. Intanto Antonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale italiana di ...

