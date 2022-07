Mondiali di atletica, forfait di Jacobs nei 100 metri. Oro all’americano Kerley – Il video (Di domenica 17 luglio 2022) È arrivato il forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica a Eugene, in Oregon, a causa di un infortunio alla coscia. A darne notizia è stata la federazione italiana di atletica leggera poche ore prima dell’inizio della gara. A vincere l’oro nella successiva finale svoltasi intorno alle 5.20 italiane è stato l’americano Fred Kerley, che ha bruciato a pochi metri dal traguardo il connazionale Marvin Bracy, fermando il cronometro a 9,86 secondi. Bronzo a un altro statunitense Trayvon Bromell, 9,88 secondi. Jacobs: «Costretto a fermarmi» In un post su Instagram, il campione olimpico ha dichiarato: «Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) È arrivato ildi Marcellalle semifinali dei 100deidia Eugene, in Oregon, a causa di un infortunio alla coscia. A darne notizia è stata la federazione italiana dileggera poche ore prima dell’inizio della gara. A vincere l’oro nella successiva finale svoltasi intorno alle 5.20 italiane è stato l’americano Fred, che ha bruciato a pochidal traguardo il connazionale Marvin Bracy, fermando il cronometro a 9,86 secondi. Bronzo a un altro statunitense Trayvon Bromell, 9,88 secondi.: «Costretto a fermarmi» In un post su Instagram, il campione olimpico ha dichiarato: «Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo ...

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - Agenzia_Ansa : Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, per… - ArcangeloCaiaz1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problema muscolar… - rugiada71 : RT @FrancoScarsell2: Ha dovuto alzare bandiera bianca Marcell Jacobs. Il campione olimpico è stato costretto a dare forfait nelle semifinal… -