Mondiali Atletica, Marcell Jacobs rinuncia alla semifinale (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Marcell Jacobs rinuncia alla semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Atletica di Eugene 2022. “Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere qui a Eugene. Sono un combattente e avevo deciso di non mancare. Adesso, per non compromettere il resto della stagione devo rimandare la sfida alle prossime gare. Vi prometto, ce la metterò tutta per farvi sognare”, scrive sui social il campione olimpico di Tokyo annunciando il forfait. La finale regala l’intero podio agli Stati Uniti: oro a Kerley, argento e bronzo a Brady e Bromell. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) –dei 100 metri aididi Eugene 2022. “Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere qui a Eugene. Sono un combattente e avevo deciso di non mancare. Adesso, per non compromettere il resto della stagione devo rimandare la sfida alle prossime gare. Vi prometto, ce la metterò tutta per farvi sognare”, scrive sui social il campione olimpico di Tokyo annunciando il forfait. La finale regala l’intero podio agli Stati Uniti: oro a Kerley, argento e bronzo a Brady e Bromell. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - Agenzia_Ansa : Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, per… - fisco24_info : Atletica leggera, forfait di Jacobs ai Mondiali di Eugene: Stop alle semifinali. «È stata una scelta dolorosa, avre… - mister_mister_w : RT @Dischivolanti: Il calcio vero è ancora in vacanza. Sono in pieno svolgimento il Tour de France, I Mondiali di Atletica, la Nation Leagu… -