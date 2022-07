Mondiali Atletica. Jacobs si ritira prima della semifinale. Il doppio oro olimpico è stato una meteora fortuita o è un campione sfortunato? (Di domenica 17 luglio 2022) Tremenda delusione per Marcell Jacobs che stanotte avevano puntato la sveglia alle 3.00 per seguire l’epilogo della gara dei cento metri piani ai Mondiali in Oregon. Il fuso orario statunitense ha costretti molti ad una levataccia, o a non andare proprio a dormire; ma la speranza di un’impresona di Jacobs teneva le palpebre ben aperte. Abbiamo perso sonno inutilmente. Marcell Jacobs dopo gli ultimi trattamenti fisioterapici ed i controlli muscolari ha deciso di alzare bandiera bianca e di rinunciare a scendere in pista nella semifinale. La sua corsia è rimasta tristemente vuota mentre gli altri corridori sfrecciavano verso gli allori iridati (leggi di più) Il ritiro di Jacobs, che era rimasto in forse fino all’inizio delle competizioni in Oregon, ha privato ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Tremenda delusione per Marcellche stanotte avevano puntato la sveglia alle 3.00 per seguire l’epilogogara dei cento metri piani aiin Oregon. Il fuso orario statunitense ha costretti molti ad una levataccia, o a non andare proprio a dormire; ma la speranza di un’impresona diteneva le palpebre ben aperte. Abbiamo perso sonno inutilmente. Marcelldopo gli ultimi trattamenti fisioterapici ed i controlli muscolari ha deciso di alzare bandiera bianca e di rinunciare a scendere in pista nella. La sua corsia è rimasta tristemente vuota mentre gli altri corridori sfrecciavano verso gli allori iridati (leggi di più) Il ritiro di, che era rimasto in forse fino all’inizio delle competizioni in Oregon, ha privato ...

