Mondiali atletica: Jacobs costretto a ritiro per una contrattura. Tripletta Usa nei 100 metri (Di domenica 17 luglio 2022) Niente da fare per il nostro campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs costretto a ritirarsi dai Campionati del mondo di Eugene prima della semifinale a causa del riacutizzarsi di una contrattura ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 luglio 2022) Niente da fare per il nostro campione olimpico dei 100Marcela ritirarsi dai Campionati del mondo di Eugene prima della semifinale a causa del riacutizzarsi di una...

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - Agenzia_Ansa : Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, per… - Antox_92 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problema muscolar… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: La delusione di Marcell Jacobs costretto al forfait -