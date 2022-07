Mondiali atletica Eugene 2022, Tamirat Tola vince la maratona e firma il nuovo record della manifestazione (Di domenica 17 luglio 2022) Tamirat Tola è il nuovo campione della maratona ai Mondiali di Eugene 2022. L’etiope è autore di una grandissima gara, chiusa in 2’05”37 che significa anche il nuovo record della manifestazione. Al secondo posto la festa etiope è completata da Mosinet Geremew, mentre sul terzo gradino del podio sale il belga Bashir Abdi. I primi a fare l’andatura ad inizio gara sono il cinese Yang e l’argentino Munoz, in una giornata non troppo calda. Il primo tentativo di fuga è del mongolo Bat-Ochir: non ha fortuna, ma fa da viatico alla prima scrematura del gruppo, che rimane di una trentina di unità dopo la prima mezz’ora di corsa. Nella fase centrale il plotone continua a non fare troppa ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)è ilcampioneaidi. L’etiope è autore di una grandissima gara, chiusa in 2’05”37 che significa anche il. Al secondo posto la festa etiope è completata da Mosinet Geremew, mentre sul terzo gradino del podio sale il belga Bashir Abdi. I primi a fare l’andatura ad inizio gara sono il cinese Yang e l’argentino Munoz, in una giornata non troppo calda. Il primo tentativo di fuga è del mongolo Bat-Ochir: non ha fortuna, ma fa da viatico alla prima scrematura del gruppo, che rimane di una trentina di unità dopo la prima mezz’ora di corsa. Nella fase centrale il plotone continua a non fare troppa ...

