Mondiali atletica Eugene 2022 stasera in tv | orario e diretta streaming domenica 17 luglio

L'orario e le indicazioni per vedere in diretta le gare di domenica 17 luglio con la finale del lancio del martello femminile, valide per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. In gara anche Sara Fantini, che nelle qualificazioni ha condotto un'ottima gara migliorandosi lancio dopo lancio, fino al 72.38 che è valsa la sesta misura di accesso all'atto in conclusivo in cui ci si giocano le medaglie. Ma sono tanti altri gli appuntamenti della sessione mattutina in America, si comincia alle ore 19.30 di domenica 17 luglio, con l'evento che verrà trasmesso in chiaro sui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre che in streaming rispettivamente su Raiplay, Sky Go e Now Tv.

