Mondiali Atletica 2022: Programma, orari e italiani del 18 luglio - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di domenica 17 luglio 2022) Mondiali Atletica, Marcell Jacobs costretto al ritiro: niente semifinale dei 100 metri Eugene, 17 luglio 2022 - La quarta giornata dei Mondiali di Atletica 2022 vedrà per l'Italia l'appuntamento clou ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 luglio 2022), Marcell Jacobs costretto al ritiro: niente semifinale dei 100 metri Eugene, 17- La quarta giornata deidivedrà per l'Italia l'appuntamento clou ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - Massimo_Salmaso : RT @RaiSport: Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e U21 M e E… - bendinelli2011 : RT @Ingrid85019794: ---- MARCELL JACOBS: 'DA QUANDO HO FATTO IL VACCINO NON SONO PIU' IO!' ----- Dopo il clamoroso ritiro ai mondiali di a… -