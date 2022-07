Mondiali Atletica 2022, i risultati della notte. Infortunio per Jacobs - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di domenica 17 luglio 2022) Mondiali di Atletica 2022, l'allenatore di Jacobs: "Adesso obiettivo Europei di Monaco" Eugene (Stati Uniti), 17 luglio 2022 - Una nottata da dimenticare. È riassumibile in questo modo la seconda ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 luglio 2022)di, l'allenatore di: "Adesso obiettivo Europei di Monaco" Eugene (Stati Uniti), 17 luglio- Una nottata da dimenticare. È riassumibile in questo modo la seconda ...

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - Agenzia_Ansa : Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, per… - RaiNews : Fred Kerley è il nuovo Campione del Mondo dei 100 metri. - RaiNews : Fred Kerley vince i 100 metri ai Mondiali di atletica. Marcell Jacobs infortunato. -