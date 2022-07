Mondiali atletica 2022: calendario, programma, orari, tv (Di domenica 17 luglio 2022) Tutto è pronto a Eugene, negli Stati Uniti, dove dal 15 al 24 luglio si disputeranno i Mondiali di atletica leggera. L'Italia, dopo le grandi prove alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vuole confermarsi ai vertici e lottare per le medaglie. In questa... Leggi su europa.today (Di domenica 17 luglio 2022) Tutto è pronto a Eugene, negli Stati Uniti, dove dal 15 al 24 luglio si disputeranno idileggera. L'Italia, dopo le grandi prove alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vuole confermarsi ai vertici e lottare per le medaglie. In questa...

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - Agenzia_Ansa : Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, per… - Corriere : Mondiali di atletica, Jacobs salta le finali dei 100 metri: «Infortunio muscolare, deve ritirarsi» - sportface2016 : #WCHOregon22, #Tortu rilancia: 'Voglio il record personale sui 200m. E per #Paris2024 punto a fare 100+200' - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/1 ??Mountain Bike: CdM, Vallnord (AN) 12h15 Cross-country femminile -