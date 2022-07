Mondiale Rally - Doppietta Toyota, ancora una vittoria per Rovanperä (Di domenica 17 luglio 2022) Niente e nessuno sembra poterlo fermare: Kalle Rovanperä ha vinto anche il Rally di Estonia, mettendo in bacheca il suo quinto successo stagionale. Il team Toyota Gazoo Racing festeggia un'altra Doppietta, grazie al secondo posto di Elfyn Evans che ha preceduto le due Hyundai di Tanak e Neuville. Imprendibile. Il ventunenne finlandese della Toyota sembra aver fretta a chiudere i giochi iridati e questo successo è un ulteriore passo verso la conquista del primo titolo Mondiale piloti. Nonostante si sia ritrovato a fare da battistrada nel primo giorno di prove, il finlandese volante ha messo insieme un altro fine settimana degno di nota, questa volta aiutato anche da un pizzico di fortuna con il meteo. Ha tenuto poi un passo semplicemente inarrivabile per tutti gli altri: basti pensare ... Leggi su quattroruote (Di domenica 17 luglio 2022) Niente e nessuno sembra poterlo fermare: Kalleha vinto anche ildi Estonia, mettendo in bacheca il suo quinto successo stagionale. Il teamGazoo Racing festeggia un'altra, grazie al secondo posto di Elfyn Evans che ha preceduto le due Hyundai di Tanak e Neuville. Imprendibile. Il ventunenne finlandese dellasembra aver fretta a chiudere i giochi iridati e questo successo è un ulteriore passo verso la conquista del primo titolopiloti. Nonostante si sia ritrovato a fare da battistrada nel primo giorno di prove, il finlandese volante ha messo insieme un altro fine settimana degno di nota, questa volta aiutato anche da un pizzico di fortuna con il meteo. Ha tenuto poi un passo semplicemente inarrivabile per tutti gli altri: basti pensare ...

