Missili russi dalla centrale di Zaporizhzhia E torna l' incubo dell' incidente nucleare

(Di domenica 17 luglio 2022) La guerraa incombere sulla più granded'Europa: secondo Kiev istanno utilizzando il sito'impianto di, occupato a marzo, come basestica per ...

Pubblicità

riotta : Questa era l’Università di Mykolaev distrutta dai missili S 300 russi - riotta : Il Pro dell’Università di Mykolaev professor Slobodian mi guida a visitare i laboratori di Ingegneria Navale distr… - UKRinIT : I missili russi hanno ucciso Kyrylo di 8 anni a Vinnytsia il 14 luglio. I nostri cuori sono spezzati...… - carlodesdorides : RT @marcoprat: Liza, 4 anni, uccisa a Vinnytsia dai missili russi #Ucraina - GnesottoRoberto : @giffonifilmfest Speriamo che ci faccia conoscere le lettere che gli hanno scritto le madri dei bambini uccisi dai… -

La guerra torna a incombere sulla più grande centrale nucleare d'Europa: secondo Kiev istanno utilizzando il sito dell'impianto di Zaporizhzhia, occupato a marzo, come base missilistica per condurre attacchi nelle zone circostanti. I raid dell'Armata sono proseguiti anche su altre ...... secondo il viceministro degli interni di Kiev, sarebbero stati colpiti dai17.300 obiettivi ... Oltre venti morti tra cui tre bambini a Vinnytisia, dove trelanciati da un sottomarino ...C'è la paura per la guerra vera, quella delle bombe e dei missili russi che continuano a colpire anche e soprattutto obiettivi civili. Poi ...Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 17 luglio. Mosca si prepara ad una nuova offensiva mentre Zelensky dice: «L'Ucraina ha riconquistato alcune aree occupate dai russi ...